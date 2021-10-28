Юрий Горбунов, который женат на телеведущей Кате Осадчей, показал, над чем теперь работает, заинтриговав украинцев.
Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным телеведущим и актером. Звезда женат на коллеге Кате Осадчей, с которой воспитывает двоих детей. Также Юрий занимается озвучкой мультфильмов и не забывает об Инстаграм, где делится с украинцами всем интересным.
На фото, которое Горбунов опубликовал в социальной сети, звезда сидел в наушниках. Как можно понять, Юрий был занят озвучкой мультсериала.
"Ужасно люблю озвучивать мультфильмы! С головой погружаешься в атмосферу вымышленных историй и по настоящему влюбляешься в своего персонажа!! Тяжелая работа, эмоционально и голосово изнурительная, но невероятно творческая и интересная!! Уже представляю в кинотеатрах ребятишек и смеющихся взрослых и сопереживают моему герою!!", - написал Горбунов.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Думаю, что вы озвучиваете вторую часть мультфильма "Співай". Это так", "Обожаю мультики с вашей озвучкой. У вас это классно выходит", "Мы ждём ещё больше мультиков с вашей озвучкой".
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