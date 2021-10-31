Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", оставила 2-месячного сына Даниила на своего мужа Юрия Горбунова и уехала в Берлин.
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. В том же году у них родился сын Иван, а месяц назад Осадчая родила ему второго сына - Даниила.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые кадры на своей странице в Инстаграм. У себя в Сториз Катя Осадчая показала кадры с Берлина. Как известно, более 2 месяцев назад она родила второго сына Юрию Горбунову. Мальчика назвали Даниил. Пока отец с сыном проводит время дома, Катя Осадчая покинула Украину и показала, как проводит время в Берлине.
"Привет, Я скучала", - призналась телеведущая.
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Также Катя Осадчая показала, как проводит время в Берлине. Она взяла велосипед и поехала по главным окрестностям города.
Реакций и комментариев нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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