Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая отказалась от декретного отпуска сразу после родов третьего сына, продолжает удивлять внешностью без макияжа.

Катерина Осадчая продолжила съемки на работе фактически разу после родов. И хотя иногда артистка берет выходные и специально устраивает себе отдых, позволяя заменить себя на шоу, она все же присутствует на съемках довольно часто.

Телеведущая также успела за это время попутешествовать и продолжает при этом возвращать свою форму после рождения ребенка. На выходных Катерина нередко показывает, как отдыхает дома, наслаждается теплой погодой и нежится на закрытой террасе.

«Кому написать, чтобы такую погоду оставили до мая? И на террасе еще лето благодаря цветам» – написала Осадчая под еще теплыми осенними фото.

До этого ведущая позировала под открытым небом на фоне украшенных осенней листвой деревьев. Для прогулки она выбрала светлые брюки, элегантную бежевую блузку и эффектное оранжевое пальто, которое так и привлекает к себе внимание.

Осадчая собрала волосы в аккуратную прическу и решила на этот раз обойтись без своего фирменного аксессуара – шляпки.

"Бабье лето. Желтые листья во всех инста станы", - подписала атмосферные кадры Екатерина и предложила поклонникам выбрать самое удачное фото.

Напомним, Осадчая коротко и ясно ответила на вопрос о дочке, Горбунову не понравится.

Как сообщала Politeka, Осадчая в новом осеннем образе раскрыла свои дикие желания.

Также Politeka писала, что Осадчая изумила роскошными формами после родов, надев платье с вырезом.