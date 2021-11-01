Вместо известной телеведущей Екатерины Осадчей, которая уже 15 лет ведет программу "Світське життя", на экранах появится эпатажный украинский певец Melovin.

Как пишет Politeka.net, в августе этого года телеведущая Екатерина Осадчая родила третьего сына. В браке с Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает двух мальчиков – 4-летнего Ивана и двухмесячного Даниила. От предыдущего брака у Осадчей, напомним, есть 19-летний сын.

В программе "Світське життя" постоянную ведущую пришлось заменять. Так, интервью у звезд уже брали певицы Светлана Тарабарова, Настя Каменских, Наталья Могилевская, Людмила Барбир, Тимур Мирошниченко, Анна Ризатдинова, Александра Зарицкая.

На этот раз роль Осадчей примерил на себя скандальный певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров). Об этом исполнительниц сообщил в своем Instagram.

"Пока Екатерина Осадчая @kosadcha проводит время с семьей - я прикрою ее в роли ведущего на вахте всех сенсаций! Смотрите уже скоро в Светской Жизни на 1+1 🔥😈", - написал Melovin.

В комментариях поклонники написали свои впечатления.

"Как я мечтала тебя увидеть в роли ведущего на нарейтинговом канале страны 😉😏 ", "Вот это поворот! 🔥 ", "Тебе очень идет такая роль 😍 ", "Как тебе все это идет! От образа к этой роли! Восторг просто! 🔥🔥🔥 ", "Я просто визжу на всю квартиру! Новость 🔥 Ты в любой роли хорош, не уходи в музыкальный монастырь) хочу видеть тебя везде!", "Неожиданно, но очень интересно 😍😍😍", "That's your role! Недаром Горбунов к тебе примерялся! А позируеш просто богично!", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что скандал на "Танцях з зірками", Melovin получил новую порцию критики от Гвоздевой: "Пара эпатажная, но...".

Напомним, что MELOVIN поделился дружеским кадром с Горбуновым на" Танцях з зірками": "Видно его...".

A еще Politeka сообщала, что Гвоздева вернулась в "Танці з зірками" и заткнула за пояс партнершу Melovin'a: "Илона на голову выше Лизы".