Популярний український співак Melovin (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) показав, як готується до Хеллоуїну, здивувавши несподіваним трюком з димом.

Як пише Politeka.net, артист поділився новим відео у своєму Instagram. Зараз Melovin часто зайнятий: він продовжує працювати над своєю музикою, а також бере участь у проекті «Танці з зірками», який вимагає великих зусиль. Однак, це не заважає співакові готуватися до популярного на заході свята Хеллоуїн.

На новому відео артист показав, як прогулюється по магазину, розглядаючи тематичні товари.

У якийсь момент камера розгортається до нього, і глядачі можуть побачити, як з-під чорної маски і окулярів співака починає валити густий дим.

«У світлі останніх подій готуємося до мого улюбленого Хеллоуїну», - написав Melovin.

Судячи з усього, артист креативно підійшов до підготовки свого костюма для свята.

Його шанувальники тут же відреагували на відео.

"Так стоп, що за магія поза Хогвартса", "вже за традицією чекаємо шикардосний образ, тільки на танцях", "стан - пар з вух. Можна пожежних викликати", "переробив, аж дим пішов", "Вай ну Мел ти на висоті", - пишуть люди.

Нагадаємо, Гвоздьова жорстко поставила на місце партнерку Melovin'a після їх тріо на "Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN вивалив всю правду про роботу з Гвоздьової на «Танцях з зірками».

Також Politeka писала, що Гвоздьова повернулася в "Танці з зірками" і заткнула за пояс партнерку Melovin'a.