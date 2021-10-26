Отечественная танцовщица Илона Гвоздева, которая одержала триумф на суперпроекте "Танці з зірками" в пятом сезоне, где выступала с актером Игорем Ласточкиным, после танца с Melovin и Лизой Русиной снова "прошлась" по паре.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева в новом сезоне "Танців з зірками" активно начала комментировать выступления звездных участников проекта. Несколько выпусков назад у Илоны возник конфликт с Лизой Русиной и Melovin'ом, так как хореограф написала негативный отзыв. Русина не стала молчать и ответила хореографу о том, что "один раз выиграть у шоу еще ничего не значит".

После скандала на "Танцях з зірками" решили, что в танце трех Гвоздева должна быть с парой Лизой Русиной и Melovin'ом.

После танца Melovin рассказал, что было сложно перейти с оскорблений к сотрудничеству. Для этого потребовались усилия.

Илона тоже решила высказаться в сторис Инстаграм.

"Как же мне это надоело. Сегодня я навсегда покончу с историей этой пары и моим участием к ней, просто уже сил нет читать весь этот бред! Вы узнаете мою правду за этоу неделю", - написала Гвоздева и добавила много негативных комментариев в свою сторону, которые написали фанаты пары Лизы Русиной и Melovin'а.

После этого Илона прокомментировала дневник пары.

"Легче всего сделать из себя жертву. Раз попала в это шоу, не жалуйся - иди и работай. Каждую неделю показывай результат своей пары", - написала Гвоздева.

Напомним, MELOVIN сообщил всю правду о взаимодействии с Гвоздевой на «Танцях з зірками»

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" озадачила черно-белым фото и откровением

А еще Politeka сообщала, что Гвоздева вернулась в "Танці з зірками" и заткнула за пояс партнершу Melovin'a



