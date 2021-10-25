Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который является одним из участников нового сезона «Танців з зірками», рассказал о сложной работе над последним эфиром.

Как пишет Politeka.net, певца и его партнершу Лизу поставили танцевать с известным хореографом, экс-участницей «Танців з зірками» Илоной Гвоздевой. До этого Гвоздева жестко критиковала эту пару у себя в Инстаграм, что привело к публичному конфликту между звездами.

В интервью MELOVIN рассказал, что сотрудничество с Илоной после конфликта было непростым.

«Это было очень тяжело. Потому что, мне кажется, перейти с оскорблений, которые были отправлены в адрес Лизы и наших танцев, к какому-то адекватному сотрудничеству было очень тяжело. Работать было тяжело, сжав зубы, наступив на свое «я», - признался артист.

Он также рассказал, что они с партнершей часами ждали Илону для того, чтобы отрепетировать совместный танец.

Напомним, что MELOVIN избавился от лишней детали эпатажного образа, взбудоражив кадрами: "Ммм как жарко".

Как сообщала Politeka, MELOVIN в образе опасного парня оказался между двух страстных дам: "Вся жизнь прошла перед глазами".

Также Politeka писала, что MELOVIN умилил украинцев кадрами с кучерявой "красоткой" на руках: "Все полюбили Майли".