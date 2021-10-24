Відомий український співак MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) показав яскравий момент зі свого нового виступу на "Танцях з зірками" з Ілоною Гвоздьовою і Лізою Русиною.

Як пише Politeka.net, артист порадував шанувальників новим постом у своєму Instagram. У публікації він вирішив показати момент зі свого танцю в новому ефірі "Танців з зірками".

Темою вечора був танець втрьох, тому до MELOVIN-у і його партнерки Лізі Русиної приєдналася третя танцівниця. На подив багатьох, нею виявилася хореограф Ілона Гвоздьова, яка раніше жорстко критикувала їх пару і вступала в словесний конфлікт з Лізою.

Втім, на час танцю Трійка відкинула свої розбіжності. Як реквізит артисти використовували тюремну камеру, а самі MELOVIN і Ліза виступали в нарядах, стилізованих під тюремні роби. На фото зображений момент, коли MELOVIN вибрався з камери, опинившись між двох ефектних дам.

"Ну що?) Діліться враженнями!", - підписав знімок співак.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Мел, сам номер цікавий. Але в плані танцювальних рухів Ілона заощадила на тобі. Румба була набагато краще в цьому плані. Так що ніякої користі від неї я не побачила", "кращі", "ви зіграли бомбічно", "офігенно ви розумниці", "це було вау", - пишуть люди.

Нагадаємо, MELOVIN розчулив українців кадрами з кучерявою "красунею" на руках.

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" спантеличила чорно-білим фото і одкровенням.

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