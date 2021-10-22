Фаворит Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробачення, український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) показав свою нову подружку, яка закохала в себе всіх прихильниць.

Як повідомляє Politeka.net, зараз MELOVIN бере участь у популярному проекті «Танці з зірками», тому в будні дні він зайнятий на тренуваннях і репетиціях.

Співак вирішив показати шанувальникам свою нову подружку, яка супроводжує його на всіх репетиціях. На свіжому фото в Instagram артист засвітився з маленькою собачкою, яку тримав на руках. Він закутав собаку в теплий піджак, поки стояв з нею на вулиці.

"Наш талісман і кращий постановник на репетиціях", - підписав фото MELOVIN.

У коментарях артисту і його кучерявій красуні залишили масу приємних слів.

"Диво", «нічого не страшно з таким талісманом)», «Така милота», «всім серцем з вами», «миленькі», «Мімішні ви обидва, хоч ти і намагаєшся виглядати серйозним», «ми вже всі полюбили Майлі, по-моєму», "який хороший", - пишуть користувачі Мережі.

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