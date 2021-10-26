Популярный украинский певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) показал, как готовится к Хэллоуину, удивив неожиданным трюком с дымом.

Как пишет Politeka.net, артист поделился новым видео в своем Инстаграм. Сейчас Melovin часто занят: он продолжает работать над своей музыкой, а также участвует в проекте «Танці з зірками», который требует больших усилий. Однако, это не мешает певцу готовиться к популярному на западе празднику Хэллоуин.

На новом видео артист показал, как прогуливается по магазину, рассматривая тематические товары.

В какой-то момент камера разворачивается к нему, и зрители могут увидеть, как из-под черной маски и очков певца начинает валить густой дым.

«В свете последних событий готовимся к моему любимому Хэллоуину», - написал Melovin.

Судя по всему, артист креативно подошел к подготовке своего костюма для праздника.

Его поклонники тут же отреагировали на видео.

«Так стоп, что за магия вне Хогвартса», «Уже по традиции ждём шикардосный образ, только на танцах», «Состояние - пар из ушей. Впору пожарных вызывать», «Переработал, аж дым пошëл», «Вай ну Мэл ты на высоте», - пишут люди.

Напомним, Гвоздева жестко поставила на место партнершу Melovin'a после их трио на "Танцях з зірками".

Как сообщала Politeka, MELOVIN вывалил всю правду о работе с Гвоздевой на «Танцях з зірками».

Также Politeka писала, что Гвоздева вернулась в "Танці з зірками" и заткнула за пояс партнершу Melovin'a.