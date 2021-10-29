Популярний український співак Melovin (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) продовжує скандалити з Ілоною Гвоздьовою після її жорсткий і неприємних висловлювань на його адресу та адресу його молодої партнерки на шоу.

У попередньому ефірі шоу Ілоні Гвоздьовій довелося танцювати з Меловіним і його партнеркою Лізою. Хоча пара спробувала згладити кути і танцювати разом, хореограф звинуватила співака в пияцтві і непрофесіоналізмі, а тепер продовжує підігрівати тему скандалу.

Як відомо, до цього Гвоздьова не раз жорстко критикувала цю пару у себе в Instagram, висміюючи навички партнерки співака. Відповідаючи на питання, чому ж вона погодилася взагалі брати участь зі співаком і партнеркою в номері, якщо вони конфліктують, Гвоздьова відповіла:

"Думала, що помилилася у своїх висловлюваннях і можливо була не права в критиці в бік партнерки. Але взявши участь в тріо, тільки переконалася в своїх словах і отримала гіркий, але чесний досвід.

Ця пара епатажна, але технікою поступається всім іншим учасникам і я в тріо також не змогла поліпшити їх ситуацію. Оцінки все так само були низькими. Я в цьому тріо теж програла".

Відзначимо, що останній ефір закінчився для зіркової пари скандалом. Вони танцювали з переможницею минулих років Ілоною Гвоздьовою, з якою до цього у них був конфлікт. Після прямого ефіру зірки стали обмінюватися взаємними звинуваченнями. Гвоздьова звинувачувала пару в непрофесіоналізмі і ліні, а MELOVIN заявляв, що Ілона проявляла до них неповагу, змушуючи їх довго чекати репетицію.

Втім, незважаючи на конфлікт, пара пройшла далі і виступить в новому ефірі.

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