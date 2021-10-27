Популярный украинский певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) после очередного серьезного конфликта с экс-участницей и хореографом "Танців з зіркми" Илоной Гвоздевой устроил новые разбирательства.

Как стало ранее известно, певца и его молодую партнершу Лизу поставили танцевать с известным хореографом, экс-участницей и победителньицей одного из сезонов «Танців з зірками» Илоной Гвоздевой. До этого Гвоздева жестко критиковала эту пару у себя в Инстаграм, высмеивая навыки партнерши певца.

После очередного гневного Сторис и критики, сам артист не выдержал и на правду Гвоздевой о танце высказал свою правду.

«Нет-нет! Удаление стори уже не поможет! Меня знатно достало это двуличие! Я пытался сгладить все углы, но видно очень зря! Вы показали свое истинное лицо, пробив дно любой человечности. Вранье на вранье ради оправдания своих комплексов – это ваш уровень? Я не ожидал, победитель! Мне противно и мерзко, что я обнимал вас, целовал на прощание и пытался подбодрить всех ради одного! Крутого совместного номера и мотивации зрителей! Успехов!

Правду не удаляют, удаляют ложь» - резко подметил артист после всех высказываний хореографа.

Также ранее интервью MELOVIN рассказал, что сотрудничество с Илоной после конфликта было непростым.

«Это было очень тяжело. Потому что, мне кажется, перейти с оскорблений, которые были отправлены в адрес Лизы и наших танцев, к какому-то адекватному сотрудничеству было очень тяжело. Работать было тяжело, сжав зубы, наступив на свое «я», - признался артист.

Напомним, что MELOVIN избавился от лишней детали эпатажного образа, взбудоражив кадрами: "Ммм как жарко".

Как сообщала Politeka, MELOVIN в образе опасного парня оказался между двух страстных дам: "Вся жизнь прошла перед глазами".

Также Politeka писала, что MELOVIN умилил украинцев кадрами с кучерявой "красоткой" на руках: "Все полюбили Майли".