Популярный украинский певец Melovin показал, что происходило за кулисами последнего эпизода «Танців з зірками», в котором к ним с Лизой Русиной присоединилась Илона Гвоздева.

Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца) порадовал поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм. В ролике собрана нарезка кадров из закулисья последнего эпизода «Танців». Напомним, что в нем пара Melovin-а и Лизы Русиной выступала вместе с танцовщицей Илоной Гвоздевой, которая ранее жестко их критиковала.

На видео можно увидеть, как певец репетирует на паркете, готовит свой образ в гримерке, общается с ведущим Юрием Горбуновым и не только.

«После «Танцев» уйду короче я в вокальный монастырь», - произносит артист в какой-то момент.

Кроме того, он показал свою партнершу Лизу Русину в халате, «исполняющей» песню «Шальная императрица».

Поклонники певца бурно отреагировали на эти кадры.

«Ты така зірка заморська в этом образе», «Не надо в монастырь как мы тут без тебя? Лучше побольше концертов, сольных!», «Если в монастырь, то только в вокальный», «Обожаю твои выпуски из закулисной жизни. Они такие особенные)», «Уберите выскочку Гвоздёву Навсегда и отовсюду!!», - пишут люди.

Напомним, MELOVIN ответил Гвоздевой на обвинения в пьянстве, скандал на "Танцях з зірками" набирает силу.

Как сообщала Politeka, MELOVIN весь в дыму удивил трюком в магазине, появилось видео.

Также Politeka писала, что Гвоздева жестко поставила на место партнершу Melovin'a после их трио на "Танцях з зірками".