Популярный украинский певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) продолжает скандалить с Илоной Гвоздевой после ее жесткий и неприятных высказываний в его адрес и адрес его молодой партнерши на шоу.

В предыдущем эфире шоу Илоне Гвоздевой пришлось танцевать с Меловиным и его партнершей Лизой. Хотя пара попыталась сгладить углы и танцевать вместе, хореограф обвинила певца в пьянстве и непрофессионализме, а теперь продолжает подогревать тему скандала.

Как известно, до этого Гвоздева не раз жестко критиковала эту пару у себя в Инстаграм, высмеивая навыки партнерши певца. Отвечая на вопрос, почему же она согласилась вообще участвовать с певцом и партнершей в номере, если они конфликтуют, Гвоздева ответила:

«Думала, что ошиблась в своих высказываниях и возможно была не права в критике в сторону партнерши. Но приняв участие в трио, только убедилась в своих словах и получила горький, но честный опыт.

Эта пара эпатажная, но техникой уступает всем другим участникам и я в трио также не смогла улучшить их ситуацию. Оценки все так же были низкими. Я в этом трио тоже проиграла».

Отметим, что последний эфир закончился для звездной пары скандалом. Они танцевали с победительницей прошлых годов Илоной Гвоздевой, с которой до этого у них был конфликт. После прямого эфира звезды стали обмениваться взаимными обвинениями. Гвоздева обвиняла пару в непрофессионализме и лени, а MELOVIN заявлял, что Илона проявляла к ним неуважение, заставляя их долго ждать репетицию.

Впрочем, несмотря на конфликт, пара прошла дальше и выступит в новом эфире.

Напомним, что MELOVIN весь в дыму удивил трюком в магазине: "Впору пожарных вызывать".

Как сообщала Politeka, MELOVIN показал, что творилось за кулисами "Танців з зірками": "Уберите выскочку!".

Также Politeka писала, что MELOVIN ответил Гвоздевой на обвинения в пьянстве: "Противно и мерзко".