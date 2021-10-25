Відома хореограф Ілона Гвоздьова заткнула за пояс на паркеті шоу "Танці з зірками" Єлизавету Русину, з якою у них був конфлікт.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомим хореографом. Також вона здобула перемогу в 5-му сезоні шоу "Танці з зірками". На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова оцінює виступи учасників після кожного ефіру. Нещодавно, через те, що хореограф назвала "жалюгідною подобою" виступ Melovina і Лізи Русиної, між ними розгорівся конфлікт.

Так, Цього разу Ілона Гвоздьова повернулася на шоу "Танці з зірками" в якості танцівниці. Вона вистпіла разом з учасниками Melovin'ом і Єлизаветою Русиною. Вони втрьох виконували пасодобль.

"Найбільш неочікуване тріо цього вечора! MELOVIN ще жодного разу не отримував високі бали від суддів, але сьогодні у цьому йому допоможе Ілона Гвоздьова!",- прокоментували на сторінці шоу"Танці з зірками".

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів, де виділили Ілону Гвоздьову як кращу танцівницю в цьому тріо: "Ілонка неймовірно шикарна! Родзинка цього тріо", "Гвоздьова богиня", "Все-таки Ілона на голову вище Лізи по танцях, однозначно посилила пару", "Спочатку я прямо здивувався, що це круто. Але потім це виглядало як Гвоздьова і підтанцьовка", "Ілона навіть стояла виразніше. А Ліза виглядає, як така ж учасниця, як Мел".

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