Співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), фаворит Андрія Данилка на відборі Євробачення, а також учасник проекту "Танці з зірками", з'явився в компанії відомого телеведучого.

Популярний артист вже наближається до фіналу шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. Залишилося всього п'ять ефірів і скоро стане відомий переможець.

Поки ж зірки готуються до нового випуску шоу, MELOVIN вирішив згадати кадри попереднього. У новому пості в Instagram співак з'явився в компанії відомого телеведучого Юрія Горбунова.

Примітно, що у Бочаров був як завжди дуже цікавий образ з макіяжем очей.

"За традицією з @gorbunovyuriy🤟 🏼", - написав артист.

Публікація швидко зібрала майже 20 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Красені!!!", "Горбунов знає хто точно переможе в цьому шоу)❤️", "От Горбунов! Вже фоткається з переможцем!", "Скасовувати традиції не можна🤟 🏻", " видно його щирість по відношенню до тебе. І на фото, і на проекті", "Ти такий гарний, всі хочуть з тобою сфоткатися)", "красунчики 😍. Походу Юра-підпільний Меловінатор 😂. Він ще з ким стільки фоткається? Може, хто знає?",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, MELOVIN на шоу залишається завдяки глядачам, які за нього голосують.

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