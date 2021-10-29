Певец MELOVIN (Константин Бочаров), фаворит Андрея Данилко на отборе Евровидения, а также участник проекта "Танці з зірками", появился в компании известного телеведущего.
Популярный артист уже приближается к финалу шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Осталось всего пять эфиров и скоро станет известен победитель.
Пока же звезды готовятся к новому выпуску шоу, MELOVIN решил вспомнить кадры предыдущего. В новом посте в Инстаграм певец появился в компании известного телеведущего Юрия Горбунова.
Примечательно, что у Бочаров был как всегда очень интересный образ с макияжем глаз.
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"По традиции с @gorbunovyuriy 🤟🏼", - написал артист.
Публикация быстро собрала почти 20 тысяч просмотров и много комментариев.
"Красавцы!!!", "Горбунов знает кто точно победит в этом шоу)❤️", "От Горбунов! Уже фоткается с победителем!", "Отменять традиции нельзя 🤟🏻", "Видна его искренность по отношению к тебе. И на фото, и на проекте", "Ты такой красивый, все хотят с тобой сфоткаться)", "Красавчики 😍. Похода Юра-подпольный Меловинатор 😂. Он еще с кем столько фоткается? Может, кто знает?", - написали пользователи сети.
Отметим, MELOVIN на шоу остается благодаря зрителям, которые за него голосуют.
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