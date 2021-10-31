Известный продюсер и телеведущий шоу "Танці з зірками" Юрий Горбунов показал, как провел время с детьми, пока Осадчая в отъезде.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас Юрий ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото. На снимке Юрий Горбунов в халате расплылся в улыбке рядом со своими сыновьями. Его старший сын Иван, которому сейчас 4 года, кормит из бутылочки малыша Даниила, который родился более 2 месяцев назад.

"Папа аж глаза закрыл от радости 😇😇😇. Мое воскресенье перед выходом из дома на Танці!", - сообщил Юрий Горбунов.

Поклонники звездной семьи оставили множество приятных комментариев для телеведущего: "Как приятно смотреть на такого отца и маленьких сыночков", "Вот это я понимаю", "Какая красота, вы такие классные", "Милые детки и папуля", "Молодцы, пример для многих", "Какое милое фото, я рада за вас".

Ранее сообщалось, Горбунов засветился в гримерке с Сумской и Ребрик, удивив неожиданным амплуа: красноречивые кадры

Также, Осадчая без макияжа похвасталась роскошной террасой их с Горбуновым особняка: кадры

Politeka рассказывала, Горбунов хвастнул умениями сына на прогулке, кадры: "Папа молодец, а где же младший?"