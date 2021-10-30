Известный телеведущий и шоумен Юрий Горбунов поведал у себя в Инстаграм о чудесном событии.

Как пишет Politeka.net, Горбунов побывал в качестве гостя на международном детском кинофестивале в Госкино и пообщался с маленькими кинорежиссерами и актерами, которые сняли новый фильм.

Групповое фото с детьми телеведущий разместил в своем Инстаграм-аккаунте.

"Наши будущие Довженко, Феллини и Муратовы! А еще в этом году впервые были задействованы к участию в фестивале дети с изъянами слуха! Браво организаторам, этим Дон Кихотам, которые непрерывно делают свое дело!! Горжусь тем, что в этом году фестиваль поддержало Госкино. Участие государства в этом процессе является непереоцененным!! Браво всем причастным!!", - написал Юрий.

В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией Горбунова.

Украинцы восхищаются тем, что телеведущий поддерживает юных дарований.

"Круто! Таланты нужно поддерживать с детства", - пишут в сети.

Напомним, что Ольга Сумская после отпуска решила сменить имидж: фото.

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