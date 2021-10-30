Актер и телеведущий Юрий Горбунов, который женат на Кате Осадчей, показал, как проводит время с подросшим сыном в выходной день, поделившись фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов несколько лет назад женился на телеведущей Кате Осадчей. У пары сначала появился сын Иван, а 19 августа Катя родила второго сына - Даниила. Пара часто показывает мальчика в социальных сетях, хвастаясь своим счастьем.
А в этот раз Юрий решил показать, как проводит время с Иваной, опубликовав фото в Инстаграм. На фото Горбунов был в пальто и бейсболке. Мальчик был в куртке и белых кроссовках, а на голову надел шлем. Как можно увидеть, Иван ходил по подвесному мосту.
"Мой акробат", - написал Юрий.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Папа молодец, а где же младший?".
Также Юрий добавил несколько сторис, в которых показал, как ребенок лазит по мосту.
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