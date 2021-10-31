Известный актер и телеведущий Юрий Горбунов, который является бессменным ведущим шоу «Танцы со звездами», показал стильный костюм для нового эфира.
Как сообщает Politeka.net, Юрий Горбунов всегда одет с иголочки. В одном из интервью он рассказывал, что в его гардеробе очень много дорогих стильных костюмов, которые он подбирает для своей работы. Помимо работы на телевидении Горбунов также ведет частные мероприятия, снимается в кино и выступает в качестве продюсера.
На свежем фото, которое появилось у Горбунова в Инстаграм, он позировал в белоснежной рубашке и стильном пиджаке. Изюминкой образа стала красивая брошка и платочек. Горбунов не смог сдержать эмоций и искренне улыбался, позируя на фоне баннера шоу «Танцы со звездами».
«Вы готовы? Мы начинаем «Танцы со звездами», - подписал фото телеведущий.
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В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.
«Ждем», «Какой представительный», «Одет как с иголочки», «Круто», «Жду с нетерпением», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Горбунов в окружении детей похвастался их талантами: "Будущие Довженки".
Как сообщала Politeka, Горбунов показал, как провел время с детьми: "Пример для многих".
Также Politeka писала, что Горбунов показал сына на прогулке: «Папа молодец».