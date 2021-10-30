Актор і телеведучий Юрій Горбунов, який одружений на Каті Осадчій, показав, як проводить час з підрослим сином у вихідний день, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов кілька років тому одружився на телеведучій Каті Осадчій. У пари спочатку з'явився син Іван, а 19 серпня Катя народила другого сина - Данила. Пара часто показує хлопчика в соціальних мережах, хвалячись своїм щастям.

А цього разу Юрій вирішив показати, як проводить час з Іваною, опублікувавши фото в Instagram. На фото Горбунов був в пальто і бейсболці. Хлопчик був у куртці і білих кросівках, а на голову надів шолом. Як можна побачити, Іван ходив по підвісному мосту.

"Мій акробат", - написав Юрій.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"ТАТО молодець, а де ж молодший?".

Також Юрій додав кілька сторіс, в яких показав, як дитина лазить по мосту.

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