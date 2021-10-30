Відомий телеведучий і шоумен Юрій Горбунов повідав у себе в Instagram про чудову подію.

Як пише Politeka.net, Горбунов побував в якості гостя на Міжнародному дитячому кінофестивалі в Держкіно і поспілкувався з маленькими кінорежисерами і акторами, які зняли новий фільм.

Групове фото з дітьми телеведучий розмістив у своєму Instagram-акаунті.

"Наші майбутні Довженка, Фелліні та Муратови! А ще цього року вперше були задіяні до участі у фестивалі Діти з вадами слуху! Браво організаторам, цим Дон Кіхотам, які безперервно роблять свою справу!! Пишаюся тим, що цього року фестиваль підтримало Держкіно. Участь держави в цьому процесі є непереоціненою!! Браво всім причетним!!",- написав Юрій.

У коментарях відразу ж з'явилися обговорення під публікацією Горбунова.

Українці захоплюються тим, що телеведучий підтримує юних обдарувань.

"Круто! Таланти потрібно підтримувати з дитинства", - пишуть в мережі.

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