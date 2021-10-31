Відомий продюсер і телеведучий шоу "Танці з зірками" Юрій Горбунов показав, як провів час з дітьми, поки Осадча у від'їзді.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року.

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото. На знімку Юрій Горбунов в халаті розплився в усмішці поруч зі своїми синами. Його старший син Іван, якому зараз 4 роки, годує з пляшечки малюка Данила, який народився більше ніж 2 місяців тому.

"Тато аж очі заплющив від радості😇😇😇.Моя неділя перед виходом з дому на Танці!",- повідомив Юрій Горбунов.

Шанувальники зіркової сім'ї залишили безліч приємних коментарів для телеведучого: "Як приємно дивитися на такого батька і маленьких синочків", "Ось це я розумію", "Яка краса, ви такі класні", "Милі дітки й татусь", "Молодці, приклад для багатьох", "Яке миле фото, я рада за вас".

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