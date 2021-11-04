Известный телеведущий Юрий Горбунов, который ведет шоу "Танці з зірками", показал, как занимается йогой в свободное время.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас Юрий ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и более двух месяцев назад родился Даниил.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Юрий Горбунов стоит в необычной позе в спортивной одежде на каремате посреди комнаты. Он решил убрать детские игрушки и заняться йогой.

"Когда освободил место на ковре от детских игрушек", - подписал фото Юрий Горбунов.

Поклонники оставили множество реакций и оставили несколько комментариев: "Ну прям чапля".

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