Известный телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов, который является бессменным ведущим шоу "Танці з зірками", показал, кто появится в новом эфире проекта.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Горбунов сделал традиционный вечерний пост, который он всегда делает перед стартом прямого эфира. В этот раз он засветился в компании известного музыканта и исполнителя Дмитрия Шурова, который выступает под псевдонимом Pianoбой. Ранее музыкант играл в группе «Океан Эльзы», а также сотрудничал с другими известными коллективами.

Как известно, на каждом эфире шоу выступает приглашенная звезда. На паркете уже появились Ольга Полякова и «Океан Эльзы». В этот раз на шоу выступит Шуров.

«Уже меньше чем через два часа начнется прямой эфир Танцев!! Ждете?», - подписал фото телеведущий.

Отметим, что проект «Танці з зірками» уверенно движется к своему завершению. В шоу осталось всего лишь пять пар. В прошлом эфире шоу покинула самая эпатажная пара – MELOVIN и Лиза Русина.

Напомним, что Горбунов засветил элитный особняк под Киевом: "Очень красиво".

Как сообщала Politeka, Горбунова прижали к стенке из-за Влада Ямы: "Скажите честно...".

Также Politeka писала, что Горбунов показал, как проводит свободное время: "Как цапля".