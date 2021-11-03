Відомий телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов сфотографувався у своєму дворі і зізнався, що любить, коли його дружина, Катя Осадча, робить.
Телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча разом з двома синами живуть в елітному особняку під Києвом, пише Politeka.net. Сімейство облагородило територію розміром в 13,5 сотки.
У подружжя, крім особняка, є басейн, просторі галявини для відпочинку, і гостьовий будиночок, а також гірки і гойдалки для дітей. Примітно, що сусіди сім'ї - також знаменитості Потап і Настя Каменських.
У новому пості Горбунов покрасувався на тлі їх з Осадчою будинку, а точніше хвіртки. Ведучий розповів любить, що, коли його дружина прикрашає вхід у двір.
"Люблю, коли Катя прикрашає вхід до нас у двір осінніми атрибутами!",- написав Горбунов.
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За чотири години публікація зібрала майже 9000 лайків і багато коментарів.
"Дуже красиво 🔥і мені дуже подобається що ви не перестаєте захоплюватися власною дружиною. Це гідно поваги👏", " кросівки більше ніж Юра😂", " 👏 дуже добре, і коли встигає?!", "Дуже красиво 👏 👏 👏 молодець😍", " так красиво прикрашено, вау)", " коли в будинку панує любов...",- написали користувачі Мережі.
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