Відомого телеведучого Юрія Горбунова, який веде шоу "Танці з зірками", притиснули до стінки через Влада Ями, який покотив на Мальдіви перед ефіром.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року.

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно відбувся фінал телешоу"Маскарад". Як виявилося, під костюмом Капелюшника опинився саме Юрій Горбунов. Він прийшов на ранкове телешоу "Сніданок 1+1" на якому він поділився враженнями від участі в шоу.

"Сніданок вихідний! Неділя почалася весело!! Поговорили про маскарад і танці!",- розповів Юрій Горбунов.

Користувачка мережі залишила коментар, задає питання щодо Влада Ями, який покотив на Мальдіви: "Юра скажіть будь ласка чесно, а як Влад Яма буде сьогодні за столиком судити танці, якщо він відпочиває з сім'єю на Мальдівах, А? Суцільна брехня!".

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