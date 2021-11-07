Известного телеведущего Юрия Горбунова, который ведет шоу "Танці з зірками", прижали к стенке из-за Влада Ямы, который укатил на Мальдивы перед эфиром.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас Юрий ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно состоялся финал телешоу "Маскарад". Как оказалось, под костюмом Шляпника оказался именно Юрий Горбунов. Он пришел на утреннее телешоу "Сніданок 1+1" на котором он поделился впечатлениями от участия в шоу.

"Завтрак выходной! Воскресенье началось весело!! Поговорили о Маскараде и Танцах!", - рассказал Юрий Горбунов.

Пользовательница сети оставила комментарий, задает вопрос относительно Влада Ямы, который укатил на Мальдивы: "Юра скажите пожалуйста честно, а как Влад Яма будет сегодня за столиком судить танцы, если он отдыхает с семьей на Мальдивах, А? Сплошное вранье!".

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