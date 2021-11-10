Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який веде шоу "Танці з зірками", залишив свою дружину Катю Осадчу з дітьми і поїхав до Одеси.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і більше двох місяців тому народився Данило.

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Юрій Горбунов в сонцезахисних окулярах фотографує себе на тлі аеропорту в Одесі. Туди він приїхав сам, без дружини Каті Осадчої, залишивши її вдома з дітьми.

"Одеса, Привіт! Сонце, море і 6 градусів тепла", - розповів Юрій Горбунов.

У себе в сторіз телеведучий показав апартаменти, в яких залишився в Одесі.

Шанувальники залишили телеведучому безліч коментарів під фото: "6 градусів тепла", "Юра, Привіт", "Юрій, а Катя підштаники підклала?", "Знову на халтурку?", "Хороший привід до Тані Касько в гості зайти".

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