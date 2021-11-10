Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который ведет шоу "Танці з зірками", оставил свою жену Катю Осадчую с детьми и укатил в Одессу.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас Юрий ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и более двух месяцев назад родился Даниил.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Юрий Горбунов в солнезащитных очках фотографирует себя на фоне аэропорта в Одессе. Туда он приехал сам, без жены Кати Осадчей, оставив её дома с детьми.

"Одесса, привет! Солнце, море и 6 градусов тепла", - рассказал Юрий Горбунов.

У себя в Сториз телеведущий показал апартаменты, в которых остался в Одессе.

Поклонники оставили телеведущему множество комментариев под фото: "6 градусов тепла", "Юра, привет", "Юрий, а Катя подштаники подложила?", "Снова на халтурку?", "Хороший повод к Тане Касько в гости зайти".

Ранее сообщалось, Горбунов удивил украинцев экстравагантным образом под стать Осадчей: "Катя у вас шляпочница..."

Также, Горбунова прижали к стенке из-за Влада Ямы, который укатил на Мальдивы: "Скажите честно..."

Politeka рассказывала, Катя Осадчая показала, как выглядит их с Горбуновым роскошный дом изнутри: "Осеннее настроение"



