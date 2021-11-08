Популярный телеведущий и продюсер Юрий Горбунов, который ведет шоу "Танці з зірками", засветился на шоу "Маскарад" в костюме Шляпника.
Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным телеведущим. Он ведет такие программы как "Танці з зірками" и "Голос країни" Он также прославился как продюсер фильмов "Скажене весілля", где также проявился как актер.
Так, на этот раз продюсер опубликовал новую серию фото. На кадрах Юрий Горбунов предстал в костюме Шляпника. На его лице маска розового цвета с желтыми усами и зелеными бровями. Также его нарядили в ярких костюм и огромную шляпу. Стоит отметить, что в руке он держал еще одну.
"Ваш покорный слуга в образе Шляпника в супер финале Маскарада! Смотрели?! Интересный для меня опыт!", - поделился Юрий Горбунов.
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Поклонники телеведущего оставили множество комментариев под фото: "По глазам же видно, что это вы", "Глаза твои", "Отличное выступление! "Маскарад" открывает таланты людей", "Я сразу узнала", "Классное выступление", "Я сразу узнала за голосом. Хоть голос и меняют, я узнала ваш тембр, манеру голоса, и за движениями. Думала, почему именно шляпник, а потом поняла, что Катя у вас шляпница)".
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