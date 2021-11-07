Известный украинский хореограф и танцор Дмитрий Дикусар признался, за чем скучает во время болезни - пользователи Сети пожелали артисту скорейшего выздоровления.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан выступает в паре с Дмитрием Дикусаром на шоу "Танці з зірками", передает Politeka.net. К сожалению, в 9 выпуска шоу, 31 октября, пара вынуждена была остановить свое участие. Как оказалось, оба заболели коронавирусом.

Примечательно, что Харлан и Дикусар получили иммунитет (смогли пройти в следующий эфир без голосования зрителей и судей).

В новом посте в Инстаграм Дикусар рассказал, за чем скучает во время болезни.

"Когда устал болеть и соскучился за танцами…

Будьте здоровы и счастливы!!! 💫", - написал хореограф.

Публикация быстро собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Дима! Держись и поправляйся!!", - написал телеведущий Юрий Горбунов.

"Самый лучший танцор, красивый,, добрый , чувственный и, судя по отзывам близких Вам людей, очень хороший Человек! Здоровья крепкого!❤️🙌", "Скорейшего Вам выздоровления, мы очень ждём Вашу пару!!!! Вы наилучшие!!!! 😍", "Выздоравливайте. Все скучают по вам. И никто вас не забывает. Так, на пять минут вас отпустили, а потом обратно 😁 набирайтесь сил и опять возвращайтесь в жизнь. Она без вас не та", - прокомментировали остальные.

Напомним, Дикусар и Харлан не вышли на паркет "Танців з зірками", вскрылась причина