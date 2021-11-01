"Если уж такие не выдерживают..."

Зрители не увидели Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара на паркете "Танців з зірками" в последнем выпуске шоу и теперь бурно обсуждают, что произошло.

Выяснилось, что фехтовальщица Харлан и ее партнер по танцам хореограф Дикусар заразились коронавирусом. Первым заболел 36-летний Дмитрий и ушел на самоизоляцию за несколько дней до прямого эфира. На официальной страничке "Танців з зірками" отмечается, что у Дикусара были временные противопоказания по состоянию здоровья, из-за чего он не мог вакцинироваться.

Вместо Дикусара 31-летняя Харлан должна была выйти на паркет с другим танцором, Дмитрием Жуком и исполнить чувственный контеп под песню Океана Эльзы "Не питай". За несколько часов до прямого эфира, как того требут карантинные правила, Харлан прошла тест на коронавирус, который, к сожалению, показал положительный результат.

В итоге, организаторы решили показать на большом экране запись танца Харлан и Жука во время первой генеральной репитиции шоу.

Отметим, до Дикусара и Харлан COVID-19 сразил певца Дмитрия Кадная и артистку Евгению Власову (их партнеры Алина Ли и Макс Леонов не заразились).

Пользователи активно комментируют ситуацию. Кроме пожеланий скорейшего выздоровления, некоторые предлагают кардинальные решения, как остановить "заразу".

"Танец очень хороший, а если бы еще все были здоровы и присутствовали на паркете – была бы настоящая бомба!"

"Интересная постановка, контемп получился классный, спасибо что хоть так выложили. Оля и Дима, выздоравливайте"

"Один за одним участники заболевают этой дурацкой короной! Может, уже пора закрывать шоу, чтоб остальные не заражались дальше?"

"У меня больше вопрос, почему участники не вакцинированные"

"Харлан вакцинирована, но тест положительный. Значит, повторно заболела? Если уж такие молодые и сильные не выдерживают, на что другим-то надеяться..."

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