Шесть пар состязались за победу в девятом выпуске "Танців з зірками", по традиции две из них танцевали танец за жизнь, и одна пара проиграла.
Последний эфир был посвящен творчеству группы "Океан Эльзы", участники выходили на паркет под известные хиты. В зоне риска оказались Александра Зарицкая с Юрием Мешковым и MELOVIN с Лизой Русиной. Последние станцевали танго под песню "Я не здамся без бою", но, по итогам голосования зрителей и оценок судей (8, 9, 8), вылетели из проекта, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
MELOVIN в финале выпуска "Танців з зірками" отметил, что лишился многих комплексов и страхов. Его провожали с паркета с аплодисментами.
Пользователи Сети бурно обсуждают вылет этой пары. Большинство полагают, что MELOVIN был самым слабым из оставшихся участников, а поэтому его уход справедливый.
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"Самое справедливое решение"
"Слава богу"
"Наконец-то восторжествовала справедливость 👍"
"Пока, Мэл😂"
"Ура, давно пора"
"остались сильные пары, теперь будет интересно)"
"Теперь верю в голосование, что оно честное, это очень справедливо 🥰"
"Давайте будем объективными, они самая слабая пара. Но прогресс на лицо"
"простите, танец за жизнь он однозначно станцевал лучше Саши"
"Он крутой певец, пусть лучше поет 😍"
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