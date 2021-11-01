Шесть пар состязались за победу в девятом выпуске "Танців з зірками", по традиции две из них танцевали танец за жизнь, и одна пара проиграла.

Последний эфир был посвящен творчеству группы "Океан Эльзы", участники выходили на паркет под известные хиты. В зоне риска оказались Александра Зарицкая с Юрием Мешковым и MELOVIN с Лизой Русиной. Последние станцевали танго под песню "Я не здамся без бою", но, по итогам голосования зрителей и оценок судей (8, 9, 8), вылетели из проекта, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

MELOVIN в финале выпуска "Танців з зірками" отметил, что лишился многих комплексов и страхов. Его провожали с паркета с аплодисментами.

Пользователи Сети бурно обсуждают вылет этой пары. Большинство полагают, что MELOVIN был самым слабым из оставшихся участников, а поэтому его уход справедливый.

"Самое справедливое решение"

"Слава богу"

"Наконец-то восторжествовала справедливость 👍"

"Пока, Мэл😂"

"Ура, давно пора"

"остались сильные пары, теперь будет интересно)"

"Теперь верю в голосование, что оно честное, это очень справедливо 🥰"

"Давайте будем объективными, они самая слабая пара. Но прогресс на лицо"

"простите, танец за жизнь он однозначно станцевал лучше Саши"

"Он крутой певец, пусть лучше поет 😍"

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