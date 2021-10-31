Продюсер "Танців з зірками" Владимир Завадюк раскрыл интригу – на паркете проекта выступит группа "Океан Эльзы" с фронтменом Святославом Вакарчуком.

Как сообщает Politeka.net, продюсер "Танців з зірками" и других проектов телеканала "1+1" Владимир Завадюк в своем Instagram-профиле подтвердил, что на паркет проекта выйдет Святослав Вакарчук со своей группой "Океан Эльзы". И это не случайно, ведь весь эфир будет посвящен этому коллективу, а все пары будут выступать под их песни.

По словам Завадюка, он лично мечтал о появлении Вакарчука на паркете "Танців з зірками" уже пять лет. "Сегодня особый день на @tanci1plus1, о котором я мечтал все 5 лет, с момента возвращения проекта в Украину. День под хиты @okeanelzy_official, в зале будет присутствовать группа вместе с @sviatoslav.vakarchuk. Это будет искренний вечер, который, я уверен, навсегда войдет в историю @tanci1plus1. А вы будете с нами?", - написал Завадюк.

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