Артист Дмитрий Каднай, который считается фаворитом текущего сезона "Танці з зірками", показал себя на новых фото.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Каднай является успешным певцом. У артиста выпущен один студийный альбом и несколько EP, а в этом году Дмитрий решил попробовать свои силы на паркете "Танців з зірками". Там певец танцует вместе с Алиной Ли и является одним из фаворитов шоу на победу.

Но в прошлом выпуске Дмитрий не вышел танцевать, так как заболел китайским вирусом. Юрий Горбунов, ведущий шоу, высказал надежду, что пара выступит уже в этом эфире, который пройдет сегодня, 31 октября.

На фото Каднай был в красной кофте, позируя на фоне мегаполиса в тумане.

"Утренняя свежесть. Я люблю туман", - написал Дмитрий.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Утренняя свежесть", "И правда,свеж!) Так держать, Дим! И да будет все прекрасно!)", "Вашей прическе даже туман не страшен", "Узи какой свежий и бодрый, будь молодцом", "Воу, кайф".

Напомним, партнерша Кадная на "Танцях з зірками" Алина Ли закатила шумную вечеринку

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