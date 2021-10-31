Артист Дмитрий Каднай, который считается фаворитом текущего сезона "Танці з зірками", показал себя на новых фото.
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Каднай является успешным певцом. У артиста выпущен один студийный альбом и несколько EP, а в этом году Дмитрий решил попробовать свои силы на паркете "Танців з зірками". Там певец танцует вместе с Алиной Ли и является одним из фаворитов шоу на победу.
Но в прошлом выпуске Дмитрий не вышел танцевать, так как заболел китайским вирусом. Юрий Горбунов, ведущий шоу, высказал надежду, что пара выступит уже в этом эфире, который пройдет сегодня, 31 октября.
На фото Каднай был в красной кофте, позируя на фоне мегаполиса в тумане.
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"Утренняя свежесть. Я люблю туман", - написал Дмитрий.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Утренняя свежесть", "И правда,свеж!) Так держать, Дим! И да будет все прекрасно!)", "Вашей прическе даже туман не страшен", "Узи какой свежий и бодрый, будь молодцом", "Воу, кайф".
Напомним, партнерша Кадная на "Танцях з зірками" Алина Ли закатила шумную вечеринку
А еще Politeka сообщала, что фаворит "Танців з зірками" Каднай не вышел на паркет, вскрылся диагноз
Также Politeka писала, что Каднай похвастался своим достижением вне "Танців з зірками"