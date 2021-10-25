Исполнитель Дмитрий Каднай, который является одним из лидеров шоу "Танці з зірками", не вышел в последнем выпуске, так как серьезно заболел.
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Кандай в новом сезоне "Танців з зірками" стал одним из фаворитов на победу в проекте. Но в последнем выпуске шоу певец вместе с партнершей Алиной Ли не вышли на паркет, так как у Дмитрия оказался позитивный тест на китайскую болезнь. На страничке "Танців з зірками" появилась информация о Каднае.
"Участник Дмитрий Каднай заболел COVID-19 и не может выйти сегодня на паркет, но пара получает иммунитет!
Поэтому, желаем скорейшего выздоровления и ждем Дмитрия и Алину в следующем эфире!", - было написано под видео.
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В ролике о ситуации высказался ведущий шоу - Юрий Горбунов:
"Неприятная история, у Дмитрия на китайскую болезнь позитивный результат. Вот именно поэтому, знаешь, неприятный каламбур, иммунитет на "Танцях з зірками", и нет иммунитета в организме".
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Без них не то", "Он должен победить", "Очень ждала его выступления", "Быстрого выздоровления, одна из самых любимых пар", "за неделю не вылечить. Он не сможет выйти и в следующее воскресенье".
Напомним, Алина Ли после травмы Кадная на "Танцях з зірками" удивила заявлением
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