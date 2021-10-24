Хореограф Алина Ли, которая участвует в "Танцях з зірками" в паре с известным певцом Дмитрием Каднаем (KADNAY), озадачила своим обращением
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу танцовщицы в Инстаграм.
Как известно, Алина Ли в новой сезоне "Танців з зірками" стала партнершей Дмитрия Кадная. Пара суверенно движется к финалу, радуя поклонников своим прогрессом. Однако не всегда все идет гладко, так в минувшем седьмом эфире проекта Дмитрий получил травму.
Это случилось как раз перед выходом на паркет, где пара исполнила контемп, посвященный памяти Андрея Кузьменко (Скрябина).
"Тренируясь перед выступлением в прямом эфире, я упал и ударился о бетон. Это было прямо перед выходом на паркет. Неприятная случайность", - говорит музыкант.
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Отметим, заявление Алины Ли, которое она озвучила в новом посте удивило некоторых ее фолловеров.
«Вся наша жизнь циклична, вспоминайте об этом иногда», - написала хореограф и показала пару черно-белых фото.
Но в Сети с этом не согласились.
«Это заблуждение. Всегда можно переписать сценарий», - ответили Алине.
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