Певец Дмитрий Каднай (KADNAY) продолжает эксперементировать с внешностью накануне очередного эфира "Танців з зірками".

31-летний солист группы KADNAY опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал лицо крупным планом, передает Politeka.net.

Дмитрий вернул себе прежний облик и отрастил усы. До этого он сбривал растительность на лице ради образа "Великого Гэтсби" на шоу "Танці з зірками", где выступает в паре с хореографом Алиной Ли.

"Вдруг вы забыли, как я выгляжу с усами 😝. Напоммнаю, завтра встречаемся на "Танцях з зірками" 🖤 Мы репетируем днями и ночами. Верим, хотим, любим, делаем всё, чтоб вы нас продолжали поддерживать и получали удовольствие от наших танцев 🙌", - говорится в подписи.

Пользователи бурно обсуждают внешность любимчика телеэкранов. Стоит отметить, мнение публики разделилось: кому-то по душе усы Кадная, а кто-то и рад о них забыть.

"Красавчик, но без усов лучше👍"; "Без усов намного лучше 😉"; "Та нуууууууу опяяять ну нееее 💔😿"; "С усами хорошо, но без усов лучше 👍"; "Тебе идёт стиль Фредди…😍"; "О, эти усы😍 фантастик, супер"; "Забыли и вспоминать не хотим 🙈"; "Боже, какая красота😘👍💋🔥"; "Обожаю вашу пару! Вы молодцы! Усы отличные! 🔥Ты мне с усами больше нравишься🙌"; "Чтоб у меня волосы на голове так быстро росли, как у тебя усы 👱🏻‍♀️".

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