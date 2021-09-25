Партнерша известного исполнителя Дмитрия Кадная (KADNAY), Алина Ли, рассказала о недели испытаний

Артист Дмитрий Каднай сейчас принимает участие в шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. Партнершей певца стала эффектная красотка Алина Ли, которая нередко делится впечатлениями от участия на проекте в своем Инстаграм.

В новом посте девушка рассказала о нелегкой неделе, подкрепив кадрами с прошлого выступления. Оба артиста танцевали в красивых нарядах на красном фоне.

"Это была нелегкая неделя🙌🏻 Я бы сказала «неделя испытаний». Сейчас я действительно понимаю… н а ч а л о с ь 😈 И знаете, это круто! Правда. Как бы физически и морально не было тяжело. Кидаешь себе вызов и делаешь🔥 Выучить и освоить новый нелегкий танец, за такое короткое время, круто же?! Дмитрий Каднай, партнер, ты молодец! Горжусь тобой💪🏻 ", - написала Алина Ли.

Пост собрал сотни лайков и немного комментариев.

"Очень горячо 🔥 и пряно 🌶 ❤️", "❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥👏👏👏👏👏", "🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, хореограф Илона Гвоздева, которая ранее участвовала в шоу "Танці з зірками", высказала свое мнение по поводу танцев Дмитрия Кадная и его партнерши.

По ее словам, это самая "обласканная" пара на шоу, ведь к их костюмам и постановке подходят с особым вниманием и это чувствуется.