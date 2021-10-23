Певец Дмитрий Каднай (KADNAY) похвастался яркими моментами своего последнего номера с Алиной Ли на "Танцях з зірками", ставшего для него особенным.
31-летний артист удивил мастерством на паркете, исполнив со своей напарницей контепм под песню Кузьмы Скрябина "Спи себе сама". Соответствующие кадры Каднай опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Доверие = свобода", - говорится в подписи.
На снимках запечатлены чувственные моменты, которые способны растопить сердце любого.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное: "Это было очень сильно и глубоко...🖤 Спасибо вам!)"; "Каднай, почему ты такой классный??"; "фото завораживает, спасибо!"; "Так мило😍😍".
Отметим, этот танец-посвящение стал для Дмитрия особенным, ведь именно с песни "Спи себе сама" началась его песенная карьера. Ее он исполнил в 2007 году на шоу «Караоке на Майдане» и победил. Затем стал участником проекта «Шанс», ведущими которого были Кузьма и Наталья Могилевская.
Во время танца Кадная и Ли с помощью современных технологий Кузьма будто лично пел для этой пары: на сцене была сформирована голограмма, проекция очертаний его фигуры.
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