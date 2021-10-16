Известный певец Дмитрий Каднай (KADNAY) рассказал о желании удивить своих поклонников на шоу "Танці з зірками", ведь с партнершей готовят особенный танец.

Дмитрий Каднай вместе с партнершей Алиной Ли уверенно движутся к финалу, сообщает Politeka.net. У пары одни из самых ярких номеров, и каждый раз она старается удивить своих поклонников.

В частности, в это воскресенье певец готовит нечто особенное для своих зрителей.

"Внимание вопрос)

Друзья! Как думаете ? Какой стиль мы станцуем уже в это воскресенье на @tanci1plus1 ? 😏

P.S. мы ооочень ждём этот танец. Слишком уж он особенный и не простой. И тем сильнее хочется выйти с ним на паркет и удивить себя и вас!", - написал певец.

На прикрепленном фото артист позировал с партнершей в нарядах сиреневого цвета.

За 10 часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Фокстрот 🔥👏", "Неужели контемп или может румба?)🔥", "Оооочень хочется контемп❤️Для меня этот танец-целая история из чьей-то жизни, наполненная смыслом😌", "Модерн или контемпорари❤️", "Хотелось бы стрип-дэнс, Дим))))) 🔥", - написали пользователи сети свои варианты.

Отметим, за пластичность Дмитрия Кадная называют одним из самых сильных участников этого сезона «Танців з зірками».

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