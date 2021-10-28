Певец Дмитрий Каднай, который является одним из лидеров шоу "Танці з зірками", однако не вышел в последнем выпуске из-за болезни, похвастался своим достижением.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Каднай опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм.

Каднай успевает не только участвовать в "Танцях з зірками", где выступает в паре с Алиной Ли. Пара суверенно движется к финалу, радуя поклонников своим прогрессом. Однако в крайнем эфире участники не смогли выступить из-за того, что Дмитрий подхватил COVID-19.

«Друзья! Уже успели посмотреть стендап сериал «Моя пташечка» от @auchanukraine? Во-первых, саундтреком к сериалу стала наша песня «Життям». Во-вторых, продолжительность каждой серии всего 5 минут, а приключения главных героев Любомира и Даринки - та ещё история!» - написал он.

Пользователи Сети похвалили любимого исполнителя.

«Красавчик, Дима ты супер», отреагировали пользователи Сети.

Напомним, фаворит "Танців з зірками" Каднай не вышел на паркет, вскрылся диагноз: "За неделю не вылечить"

Как сообщала Politeka, Алина Ли после травмы Кадная на "Танцях з зірками" удивила заявлением: «Вся наша жизнь…»

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