Известная танцовщица и партнерша Дмитрия Кадная на "Танцях з зірками" Алина Ли показала, как весело отметила свой день рождения с подругами.

Как сообщает Politeka.net, известная хореограф Алина Ли, которая на шоу "Танці з зірками" стала партнершей исполнителя Дмитрия Кадная, поделилась в своем Instagram ярким кадрами с праздничной вечеринки. Оказалось, на днях девушка отметила 20-летний юбилей и по этому поводу устроила шумную девичью вечеринку.

Судя по фотографиям, Алина и ее подруги здорово повеселились, а именинница получила красивый тортик со свечками. Как видно, для праздничной вечеринки девушка выбрала стильное полосатое мини-платье ассиметричного кроя, которое красиво подчеркнуло стройные ноги и изящную талию. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж с необычными стрелками.

В подписи к публикации Ли поблагодарила всех, кто причастен к ее вечеринке: "Этот день был таким, каким я его себе представляла, и даже больше! Девушки мои дорогие, спасибо каждой, вы и есть ПРАЗДНИК. Спасибо всем и каждому! Счастлива, что вы есть у меня. В моих 20 годах жизни". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото танцовщицы, засыпая ее комплиментами и поздравлениями.

Напомним, Алина Ли после травмы Кадная на "Танцях з зірками" удивила заявлением: "Вся наша жизнь…".

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