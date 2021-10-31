Известная хореограф и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева вновь подверглась критике из-за своего высказывания об ориентации.
Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известным хореографом. Она прославилась благодаря своему участию на таких танцевальных проектах как: "Танцюють всі" и "Танці з зірками". В своем блоге она критикует выступления участников нового сезона "Танців", из-за чего разгорелся скандал между ней и артистом Melovin.
Так, на этот раз хореограф опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Илона Гвоздева вместе со своим мужем Иваном Хомячуком и дочь Рия.
"Всем прекрасного воскресенья", - пожелала Илона Гвоздева.
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В комментариях, несмотря на семейное фото, пользователи сети оставили множество негативных комментариев, где припоминают ей высказывание: "Надеюсь, ваша совесть проснется и вы извинитесь", "Жалко только у ЛГБТ людей не будет прекрасного воскресенья. 😢Они лечат травму которую вы публично у всех диагностировали", "Гомосексуальные отношения на столько же нормальны, как и ваши ужасно видеть человека с такими нездоровыми взглядами и такой большой аудиторией".
Напомним, Илона Гвоздева гневно высказалась в интервью относительно высказывания об ориентации.
"Это просто психически нездоровые люди, и неважно в танцах они, или в каких-то других профессиях. Это люди, у которых была какая-то травма в детстве, связанная то ли с матерью, то ли с женщиной, то ли с первой женщиной", - поделилась Илона.
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