Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева удивила кадрами, на которых пожаловалась на свое финансовое положение.

Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась новыми кадрами на своей странице в ТикТок. Так, Гвоздева сняла видео, на котором с грустным выражением лица открывает рот под наложенную звуковую дорожку.

«Мда…чего-то вообще сегодня голяк! Как и вчера…как и поза-вчера», - «пожаловалась» Гвоздева.

В подписи хореограф пояснила, что речь идет о зарплате.

«Когда посмотрела баланс своей зарплатной карты», - подписала кадры Илона.

На видео можно заметить, что она сидит в домашнем халате на кухне. Танцовщица показала себя как есть: без макияжа и укладки.

Впрочем, судя по смеющемуся смайлику, звезда не слишком серьезна в своих жалобах.

Отметим, что недавно Гвоздева оказалась в центре скандала на «Танцях з зірками». Танцовщица не принимала участие в этом сезоне, однако в соцсетях и во время своего однократного появления в жюри жестко критиковала певца MELOVIN и его партнершу Лизу Русину.

Впоследствии Гвоздева станцевала с ними третьей на одном из эфиров, однако ее взаимодействие с парой закончилось еще большим скандалом, по итогам которого обе стороны обвинили друг друга в непрофессионализме.

Напомним, Гвоздева рассказала о горьком опыте работы с Melovin и его партнершей.

Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева пожаловалась украинцам на семейные проблемы.

Также Politeka писала, что скандал на "Танцях з зірками", Melovin получил новую порцию критики от Гвоздевой.