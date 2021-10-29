Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева призналась, с какой проблемой столкнулась с мужем после рождения двух детей.

Илона Гвоздева более 10 лет вместе с бизнесменом Иваном Хомячуком, передает Politeka.net. Пара воспитывает двоих детей, и рада их появлению, но влюбленные столкнулись с некими семейными проблемами.

Об этом звезда рассказала в своем Инстаграм, подкрепив снимками с мужем, сделанными осенью.

"Когда в семье двое детей — это огромное счастье, но времени побыть наедине с мужем все меньше и свободных комнат в квартире тоже 😂☝️. Вчера с мужем поймали себя на мысли, что уединиться , нужно строить дом😅



Теперь каждая минута наедине с мужем — это праздник", - поделилась Илона.

За шесть часов публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Нереально красиво", "😍😍😍😍да, когда есть дети , наедине с мужем это большой праздник 😍", "Аналогичная ситуация😂😂😂😂😂", "Фотографии прям завораживают! Чувствуется тепло от осени и от вас!", "Дом с прудом, развести рыбу и муж научит Доминика рыбачить как сам 👍✌️", "Какая у вас красивая осень! 🍁🍁🍁Вы прекрасны ❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, что Гвоздева после конфликта с Melovin'ом удивила новым заявлением

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