Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева высказалась снова о паре певца MELOVIN (Константина Бочарова) и Лизе Русиной.

Илона Гвоздева решила не принимать участие в пятом сезоне проекта, но при этом смотрит его и высказывает мнение об участниках, пишет Politeka.net. В частности, хореограф неоднократно критиковала певца MELOVIN и его партнершу Лизу Русину.

По мнению хореографа, техника пары сильно страдает, а в некоторых танцах певец танцует лучше своего учителя. Также она добавила, что пара на паркете ведет себя вульгарно и аморально.

24 октября Гвоздева станцевала вместе с Русиной и Бочаровым, однако оценки жюри были все равно низкими. В новом сторис хореограф объяснила, почему не помогла поменять мнение жюри.

"Думала, что ошиблась в своих высказываниях, и, возможно, была неправа в критике в сторону партнерши. Но приняв участие в трио только убедилась в своих словах. Получила горький, но честный опыт.

Эта пара эпатажная точно, но техникой уступает всем другим участникам, и я в трио также не смогла улучшить их ситуацию. Оценки все также были низкими. Я в этом трио тоже проиграла", - написала Гвоздева в сторис.

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