Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева нарвалась на критику в Сети за свои высказывания о людях с нетрадиционной ориентацией.

Известный украинский хореограф, после разборок с Melovin'ом на шоу "Танці з зірками", удивила публику, высказавшись о людях с нетрадиционной ориентацией, пишет Politeka.net.

Илона Гвоздева в интервью ведущей Наталье Влащенко заявила, что сейчас появилась мода и престиж на то, чтобы любить людей своего пола.

Кроме того, хореограф считает, "нетрадиционную" любовь болезнью.

"Это просто психически нездоровые люди, и неважно в танцах они, или в каких-то других профессиях. Это люди, у которых была какая-то травма в детстве, связанная то ли с матерью, то ли с женщиной, то ли с первой женщиной", - поделилась Илона.

В Сети на звезду обрушился шквал критики за такие высказывания.

"Доморощенный психолог рассуждает о г**х😂😂😂😂 Илона, очнись!!!! Такую тупость нести надо еще уметь", "У тебя психическая травма", "Илона, это дно! Это каменный век, которому не место в 21 столетии. Это махровая ГОМОФОБИЯ! ", "Скажите, пожалуйста, у вас есть диплом психотерапевта, позволяющий ставить людям диагнозы вроде "психически больной"???", - написали пользователи Сети.

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